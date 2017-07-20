Грузовик столкнулся с двумя автомобилями в Кыргызстане: погибли 8 человек

Новости Кыргызстана. Крупное ДТП в Кыргызстане. На трассе Бишкек-Ош грузовик столкнулся с двумя автомобилями. На месте аварии погибли 8 человек – все это пассажиры одной машины. Еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины ДТП пока неизвестны. Не исключено, что один из водителей уснул за рулем, так как ДТП случилось ранним утром.

Другая причина – сложный ландшафт. Автотрасса Бишкек-Ош считается одной из самых опасных на всем постсоветском пространстве. Она проходит по горным серпантинам. Здесь нередко случаются оползни и обвалы.