Прямой эфир

Грузовик столкнулся с двумя автомобилями в Кыргызстане: погибли 8 человек

20 июля 2017 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Кыргызстана. Крупное ДТП в Кыргызстане. На трассе Бишкек-Ош грузовик столкнулся с двумя автомобилями. На месте аварии погибли 8 человек – все это пассажиры одной машины. Еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины ДТП пока неизвестны. Не исключено, что один из водителей уснул за рулем, так как ДТП случилось ранним утром.

Другая причина – сложный ландшафт. Автотрасса Бишкек-Ош считается одной из самых опасных на всем постсоветском пространстве. Она проходит по горным серпантинам. Здесь нередко случаются оползни и обвалы.

# Фотофакт # Авария

Другие новости рубрики

Все новости
В США после акции протеста задержали 155 человек
20 июля 2017 07:56

В США после акции протеста задержали 155 человек

Женщина была изумлена: эстонская полиция через 14 лет поисков нашла украденный велосипед
19 июля 2017 18:25

Женщина была изумлена: эстонская полиция через 14 лет поисков нашла украденный велосипед

Видеофакт: китайский бегун обогнал реактивный истребитель
19 июля 2017 13:46

Видеофакт: китайский бегун обогнал реактивный истребитель