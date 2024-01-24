Российский Ил-76 с пленными ВСУ разбился в Белгородской области

Российский Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. По информации Министерства обороны, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли для обмена, трое сопровождающих и шесть членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первые минуты после падения лайнера в украинских Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на Генштаб, что это результат ракетной атаки ВСУ. Они заявляли, что самолет якобы перевозил ракеты для комплекса С-300. Однако информация не подтвердилась. К месту ЧП уже вылетела специальная комиссия для установления причин катастрофы. Также туда направлены медики, пожарные и полиция.