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Российский Ил-76 с пленными ВСУ разбился в Белгородской области

24 января 2024 10:38
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Российский Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. По информации Министерства обороны, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли для обмена, трое сопровождающих и шесть членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский Ил-76 с пленными ВСУ разбился в Белгородской области-1

В первые минуты после падения лайнера в украинских Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на Генштаб, что это результат ракетной атаки ВСУ. Они заявляли, что самолет якобы перевозил ракеты для комплекса С-300. Однако информация не подтвердилась. К месту ЧП уже вылетела специальная комиссия для установления причин катастрофы. Также туда направлены медики, пожарные и полиция.

# Самолет

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