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Российские военные выкопали пропавшую бронемашину «Азова»

06 апреля 2024 09:50
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ВС РФ обнаружили исчезнувшую украинскую бронемашину «Азовец», пишет РИА Новости.

В СМИ Украины писали, что данная боевая бронированная машина была создана в 2015 году в качестве танка «для ведения боя в условиях города». Сборка бронемашины производилась на тренировочной базе «Азова» в цехах предприятия АТЕК. Один экземпляр «Азовца» оценивался в 5 миллионов долларов США.

Скандал с «Азовцем» произошел в 2016 году при подготовке машины к испытаниям. Проверка бронемашины была остановлена, когда открылась информация, что она была оснащена камерами от домофонов в качестве приборов наблюдения.

Военной прокуратурой и СБУ было возбуждено уголовное дело. После чего бронемашина была украдена, предположительно, боевиками «Азова».

# Международная политика

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