Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ удержать Курахово в ДНР, несмотря на большие потери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя суверенитета сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В центре города уже находятся российские военные, и до его полного окружения остаются считанные километры. По словам Рогова, Зеленский отказался выводить войска, обрекая их на гибель. По его словам, лидер Украины жертвует бойцами ради интересов западной общественности.

Курахово, расположенное в 46 километрах от Донецка, является важным в военном отношении городом, который оставался под управлением ВСУ в течение самого длительного времени после взятия Угледара.

Взятие города даст возможность российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.