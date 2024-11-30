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Рогов: Зеленский отказался выводить ВСУ из Курахово

30 ноября 2024 15:01
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Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ удержать Курахово в ДНР, несмотря на большие потери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя суверенитета сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В центре города уже находятся российские военные, и до его полного окружения остаются считанные километры. По словам Рогова, Зеленский отказался выводить войска, обрекая их на гибель. По его словам, лидер Украины жертвует бойцами ради интересов западной общественности. 

Курахово, расположенное в 46 километрах от Донецка, является важным в военном отношении городом, который оставался под управлением ВСУ в течение самого длительного времени после взятия Угледара. 

Взятие города даст возможность российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.

# Международная политика

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