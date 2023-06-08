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Рогов заявил о провале контрнаступления Украины и колоссальных потерях ВСУ

08 июня 2023 11:48
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В Запорожской области происходит масштабное контрнаступление украинских войск. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости. 

ВСУ сталкиваются с сильным сопротивлением и несут значительные потери. Однако попытки прорвать линию обороны не увенчались успехом, украинские войска временно отступили.

Главная цель ВСУ состоит в захвате города Токмак и прорыве к Азовскому морю для перекрытия сухопутного коридора в Крым. Пока не были задействованы основные резервы и штурмовые бригады. Украинские войска также используют американские РСЗО HIMARS для обстрела российских окопов, но это не дает значительного эффекта. Враг, возможно, стремится вызвать панику и вынудить российские войска покинуть свои позиции, но эта тактика не приводит к успеху.

# Международная политика # Владимир Рогов

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