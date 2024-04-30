Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму ночью

Ночью украинские военные провели ракетную атаку на Крым с применением ракет ATACMS. По словам Владимира Рогова, над Джанкоем и Симферополем сработали российские системы ПВО. Об этом пишет РИА Новости.

Представители Пентагона признают, что Украина может использовать ракеты ATACMS для удара по Крыму.

Перед ракетным ударом пол полуострову было объявлено боевое дежурство и заблокирован Крымский мост. Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любое нападение по Крыму приведет к «неизбежному возмездию».