Сейчас между Малой Токмачкой и Новоданиловкой – Ореховый участок Запорожского фронта – происходит жестокая схватка. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он разъяснил, что Вооруженные силы Украины непрерывно обстреливают позиции Вооруженных сил России из артиллерийских орудий и танков, стремясь их уничтожить.

Рогов сказал, что в качестве ответа на эти акции российская артиллерия и авиация активно наносят авиаудары по позициям украинских войск. В данный момент российские войска обезоруживают танковое наступление Украины.

В конце мая российские войска сумели отбить танковую атаку украинских сил в окрестностях города Орехов Запорожской области. В течение ночи с 22 на 23 мая в этом районе было зафиксировано перемещение танков и бронетехники. Как отметил Рогов, в результате плотного артиллерийского огня и благодаря использованию реактивных систем залпового огня деятельность противника была успешно подавлена.