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Рогов сообщил о наступлении танков ВСУ на Ореховском участке Запорожского фронта

08 июня 2023 08:19
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Сейчас между Малой Токмачкой и Новоданиловкой – Ореховый участок Запорожского фронта – происходит жестокая схватка. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он разъяснил, что Вооруженные силы Украины непрерывно обстреливают позиции Вооруженных сил России из артиллерийских орудий и танков, стремясь их уничтожить. 

Рогов сказал, что в качестве ответа на эти акции российская артиллерия и авиация активно наносят авиаудары по позициям украинских войск. В данный момент российские войска обезоруживают танковое наступление Украины. 

В конце мая российские войска сумели отбить танковую атаку украинских сил в окрестностях города Орехов Запорожской области. В течение ночи с 22 на 23 мая в этом районе было зафиксировано перемещение танков и бронетехники. Как отметил Рогов, в результате плотного артиллерийского огня и благодаря использованию реактивных систем залпового огня деятельность противника была успешно подавлена.

# Международная политика # Владимир Рогов

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