Рогов: российские войска нанесли ракетный удар по иностранным наёмникам в Запорожье

Российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по позициям размещения иностранных наемников в городе, заявил лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Ракетные удары были произведены в ночное время, в частности, по расположению подразделений украинских войск в черте города Запорожья и его окрестностях. При этом один из ракетных ударов был осуществлен по позициям иностранного легиона. Благодаря радиоперехвату было установлено, что в рядах наемников были те, кто говорил на английском и польском языках. Пока нет никакой информации о последствиях удара.