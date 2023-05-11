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Рогов: российские войска нанесли ракетный удар по иностранным наёмникам в Запорожье

11 мая 2023 11:08
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Российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по позициям размещения иностранных наемников в городе, заявил лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Ракетные удары были произведены в ночное время, в частности, по расположению подразделений украинских войск в черте города Запорожья и его окрестностях. При этом один из ракетных ударов был осуществлен по позициям иностранного легиона. Благодаря радиоперехвату было установлено, что в рядах наемников были те, кто говорил на английском и польском языках. Пока нет никакой информации о последствиях удара.

# Международная политика # Владимир Рогов

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