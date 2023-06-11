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Рогов: ожесточённые бои ВС РФ и ВСУ идут на стыке Запорожской области и ДНР

11 июня 2023 12:01
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Во время боев на Времевском выступе продолжается ожесточенное противостояние. Информацию сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Враг не может достичь успеха в прямых атаках и пытается окружить российские войска на Времевском выступе, проводя атаки с флангов. Населенный пункт Нескучное был захвачен и удерживается российскими военными, несмотря на попытки противника войти туда во время наступления, заявляет Рогов.

Контрнаступление ВСУ, о котором ранее заявил лидер РФ Путин, не принесло Киеву желаемых результатов ни на одном из участков фронта. В ходе атак на Южнодонецком и Запорожском направлениях, Вооруженные силы Украины потеряли четыре Leopard и пять Bradley, в то время как российские бойцы отразили их атаки.

# Международная политика # Владимир Рогов

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