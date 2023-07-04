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Рогов: на Запорожском направлении ВС России перешли к активной обороне и контратакам

04 июля 2023 07:27
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Вооруженные силы России активно держат оборону и осуществляют контрудары на фронте в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Глава движения отметил, что войска РФ не только квалифицированно обороняются, но и ведут контратаки с наименьшими рисками для личного состава. В то же время украинское наступление на различных направлениях, включая Южно-Донецкое, Запорожское и Артемовское, не дало успеха Вооруженным силам Украины. 

Ранее Министерство обороны РФ сообщало о большом количестве уничтоженной российскими военнослужащими бронетехники противника, в том числе танков Leopard и БМП Bradley, а также самолетов и вертолетов. Это привело к значительным потерям украинских сил, США были вынуждены срочно поставить дополнительные машины для пополнения своего парка.

# Международная политика # Владимир Рогов

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