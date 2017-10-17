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Родриго Дутерте: филиппинский Марави полностью освобожден от боевиков

17 октября 2017 12:55
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Новости Филиппин. В этом же городе накануне ликвидировали главаря террористической ячейки, распространявшей влияние на всю Юго-Восточную Азию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родриго Дутерте: филиппинский Марави полностью освобожден от боевиков-1

Был также убит основатель еще одной радикальной группировки. Филиппинские боевики захватили Марави в мае 2017 года, казнив за несколько недель около 50 местных жителей.

В боях за освобождение города погибли более 160 солдат правительственной армии.

Родриго Дутерте: филиппинский Марави полностью освобожден от боевиков-4

# Фотофакт # Терроризм

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