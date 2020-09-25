Роботы будут обслуживать посетителей в одном из ресторанов в Великобритании

Новости Великобритании. Роботы-официанты. В один из британских ресторанов на работу взяли новых и не совсем обычных сотрудников. Связано это с требованиями соблюдения социальной дистанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Роботы-официанты. В один из британских ресторанов на работу взяли новых и не совсем обычных сотрудников. Связано это с требованиями соблюдения социальной дистанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еду и напитки в заведении подают четыре умных устройства. Благодаря такому современному решению удалось не только снизить риск заражения COVID-19, но и развлечь гостей.
Работают машины не одни: среди сотрудников есть и люди. В скором времени хозяин ресторана намерен расширить персонал: взять на работу ещё таких новичков.