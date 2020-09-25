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Эквадор будет экспортировать на 30% меньше бананов. И вот почему

25 сентября 2020 09:02
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Новости Эквадора. Миру грозит дефицит фруктов. Дело в том, что крупнейший экспортёр бананов в мире, Эквадор, оказался в не лучшей ситуации. На минувших выходных в стране активизировался вулкан Сангай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эквадор будет экспортировать на 30% меньше бананов. И вот почему-1

Из-за масштабных выбросов пепла пострадали десятки гектаров земель, в том числе регионы, где выращивают бананы.  

По мнению специалистов, такая вулканическая активность снизит экспорт этих жёлтых фруктов на 30%. Эквадор поставляет бананы во многие страны мира. В списке закупщиков – Европа, Россия и Ближний Восток.  

Эквадор будет экспортировать на 30% меньше бананов. И вот почему-4

Окончательные потери для сельского хозяйства страны ещё предстоит установить. Однако уже сейчас очевидно: потери фруктов будут очень ощутимы.  

# Извержение вулкана # Фотофакт

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