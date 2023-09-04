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Робот-поводырь будет помогать людям с нарушением зрения. Показываем разработку швейцарских учёных

04 сентября 2023 09:37
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Новости Швейцарии. Швейцарские ученые из технологического института разработали робота-поводыря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новинку представили в Цюрихе.

Робот-поводырь будет помогать людям с нарушением зрения. Показываем разработку швейцарских учёных-1

Такой железный друг будет помогать людям с нарушениями зрения в повседневной жизни, рассказывают создатели. Он умеет обходить препятствия и подчиняется голосовым командам.

Робот-поводырь будет помогать людям с нарушением зрения. Показываем разработку швейцарских учёных-4

Стоимость робота на данный момент практически схожа со стоимостью реальной собаки. Когда мы сможем масштабировать производство, то цена на роботизированного друга будет заметно ниже. Я думаю, что наша разработка действительно может превзойти живых собак.

Робот-поводырь будет помогать людям с нарушением зрения. Показываем разработку швейцарских учёных-7

Вот это вопрос спорный, потому как пообщаться с железным другом не получится, а вот с реальной собакой – вполне. Зато такой робот может стать хорошей альтернативой для людей с аллергией на шерсть.

# Роботы # Марина Кишкурно # Новости Швейцарии # Фотофакт

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