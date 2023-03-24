Риттер заявил, что Украина потеряет сотни тысяч бойцов из-за США

Будет хуже, погибнут сотни тысяч украинцев. И это будет на совести Кирби, Байдена и правительства Штатов, цитирует Риттера РИА Новости. По словам экс-разведчика, Америка не принимает никакие предложения о прекращении военных действий на фоне украинского конфликта. США это нужно: противостояние между Российской Федерацией и Украиной. Ранее Риттер, ссылаясь на свои прогнозы, анонсировал капитуляцию Вооруженных сил Украины к осени 2023 года. Он уверен, что передача Киеву вооружения и техники со стороны стран Запада прекратится летом, а осенью Украина падет.

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