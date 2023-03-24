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Риттер заявил, что Украина потеряет сотни тысяч бойцов из-за США

24 марта 2023 09:30
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Решение американских властей пойти против мирного плана по украинскому кризису, предложенного Китаем, завершится тяжелыми последствиями. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Риттер заявил, что Украина потеряет сотни тысяч бойцов из-за США-1

Фото: Unsplash

Будет хуже, погибнут сотни тысяч украинцев. И это будет на совести Кирби, Байдена и правительства Штатов, цитирует Риттера РИА Новости. По словам экс-разведчика, Америка не принимает никакие предложения о прекращении военных действий на фоне украинского конфликта. США это нужно: противостояние между Российской Федерацией и Украиной. Ранее Риттер, ссылаясь на свои прогнозы, анонсировал капитуляцию Вооруженных сил Украины к осени 2023 года. Он уверен, что передача Киеву вооружения и техники со стороны стран Запада прекратится летом, а осенью Украина падет.

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# Международная политика # Скотт Риттер

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