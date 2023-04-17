Риттер: Запад намерен втянуть РФ в конфликт с Грузией из-за Украины

Западу нужно втянуть Российскую Федерацию в вооруженный конфликт с Грузией, поскольку Киев проигрывает. Об этом заявил бывший разведчик Америки Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

Запад будет стремиться, чтобы Грузия открыла второй фронт в помощь киевскому режиму, который сдает позиции в конфликте с Россией, считает бывший разведчик. По мнению властей западных стран, если Грузия нападет на Абхазию, Российская Федерация окажется в новом конфликте, что ослабит ее силы в отношении Украины. Но даже такой сценарий не повлияет на ход событий. У Грузии шансов нет, отметил эксперт.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Лавров сообщал, что Кремль учитывает попытки Запада создать второй фронт в Грузии.