Прямой эфир

Риттер: украинские военные могут избавиться от Зеленского

23 сентября 2023 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер предположил, что для украинского лидера Владимира Зеленского возможен военный путч со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Риттер: украинские военные могут избавиться от Зеленского-1

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Он подчеркнул, что украинские военные испытывают разочарование из-за безвозвратных потерь, связанных с политикой Зеленского.

Украинские Вооруженные силы уже четвертый месяц ведут контратаку, но так и не могут добиться успехов. По сообщению министра обороны России, армия Украины потеряла более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.
 

# Международная политика # Скотт Риттер

Другие новости рубрики

Все новости
Французская прокуратура обвиняет Марин Ле Пен в присвоении государственных средств
23 сентября 2023 12:48

Французская прокуратура обвиняет Марин Ле Пен в присвоении государственных средств

Венгрия получила от Лаврова важные гарантии по энергоресурсам
23 сентября 2023 12:36

Венгрия получила от Лаврова важные гарантии по энергоресурсам

Кто выиграет польские выборы и как изменится политика страны? Анонс «САСС уполномочен заявить»
23 сентября 2023 12:25

Кто выиграет польские выборы и как изменится политика страны? Анонс «САСС уполномочен заявить»