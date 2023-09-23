Экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер предположил, что для украинского лидера Владимира Зеленского возможен военный путч со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинские военные испытывают разочарование из-за безвозвратных потерь, связанных с политикой Зеленского.

Украинские Вооруженные силы уже четвертый месяц ведут контратаку, но так и не могут добиться успехов. По сообщению министра обороны России, армия Украины потеряла более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

