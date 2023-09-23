Экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер предположил, что для украинского лидера Владимира Зеленского возможен военный путч со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер предположил, что для украинского лидера Владимира Зеленского возможен военный путч со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official
Он подчеркнул, что украинские военные испытывают разочарование из-за безвозвратных потерь, связанных с политикой Зеленского.
Украинские Вооруженные силы уже четвертый месяц ведут контратаку, но так и не могут добиться успехов. По сообщению министра обороны России, армия Украины потеряла более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.