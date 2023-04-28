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Риттер: Украина потеряла 80 процентов от изначального числа бойцов ВСУ

28 апреля 2023 13:35
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Украинскому режиму не удастся компенсировать понесенные ВСУ потери, сообщает РИА Новости со ссылкой офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера.

По его словам, на момент начала кризиса Украина располагала регулярной армией в 260 тысяч солдат, но сейчас 80% из них либо мертвы, либо попали в плен, либо ранены. Заменить их новыми бойцами крайне сложно. Риттер также обращает внимание на то, что российская армия хорошо обучена и экипирована. Украинская в большинстве своем представляет собой недостаточно подготовленных мобилизованных граждан. 

Риттер отметил, что Украина находится в тяжелом положении и не в силах держать оборону. Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский заявляет о планируемом контрударе, эксперт заключил, что Киев навряд ли добьется успеха.

# Международная политика # Скотт Риттер

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