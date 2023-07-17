Риттер: Россия разгромит ВС Украины к концу лета

К концу лета Вооруженные силы Украины столкнутся с критическим положением и понесут полное поражение. Об этом заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

По его мнению, Украина утратит дееспособность вести широкомасштабные войсковые операции. Один из главных сигналов этого – констатация президентом США Джо Байденом факта исчерпания боеприпасов в ВСУ. Принятое Белым домом решение о поставке кассетных бомб Украине, может быть, и станет попыткой спасти ситуацию, но не изменит ход развития событий на линии фронта.

Военный эксперт заключает, что войска Украины уже понесли существенные потери и без необходимого количества боеприпасов их неизбежно ждет окончательное поражение.