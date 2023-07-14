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Фрески на 3000 квадратных метров – французский художник расписывает горные склоны Швейцарии

14 июля 2023 10:35
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Новости Швейцарии. Видео с горных склонов Швейцарии, на которых появились две гигантские фрески с изображением детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фрески на 3000 квадратных метров – французский художник расписывает горные склоны Швейцарии-1

Фрески на 3000 квадратных метров – французский художник расписывает горные склоны Швейцарии-3

Фрески на 3000 квадратных метров – французский художник расписывает горные склоны Швейцарии-5

Мальчик и девочка рисуют в этом уединенном уголке планеты то, как они видят наш мир. На их холсте звезды, деревья, солнце и луна. В общей сложности 3 000 квадратных метров занимают образы, рожденные известным французским художником Гийом Легро. Использует для своих картин он лишь экологически чистые материалы. Красками служат мел и уголь. Оттого время жизни таких фресок – всего несколько суток, в зависимости от погодных условий.

# Художник # Новости Швейцарии # Фотофакт

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