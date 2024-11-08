РФ уделяет столько внимания молодежи, что у противника сокращается возможность внедриться в чей-то молодой ум – Тицкий

Антон Тицкий, заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике:

На самом деле, молодежная политика как часть внутренней политики нашей страны занимает очень серьезное место. И то внимание, которое уделяется помощи в самореализации инициатив молодежи и в ее становлении, – это беспрецедентно. Не только там, на уровне сравнения с темным временем 90-х годов. Это на мировом уровне просто уникально, сколько Россия вкладывает силы в подрастающее поколение. И работа в исторических регионах, безусловно, планомерно нарастает.

Старт, который мы брали в 22-м году… Были, безусловно, особенности в этой работе, потому что к людям нужен был подход в условиях специальной военной операции, в условиях пропаганды, которую ведет враг. Безусловно, необходимо было начать диалог. И этот диалог у нас выстроен и начался на почве помощи и созидания. То есть молодежь, как пассионарная часть общества, она отзывчива на беду другого человека. И мы через работу в гуманитарных миссиях, через помощь тем, кто нуждается, кто попал в тяжелую ситуацию, нашли эту точку соприкосновения. И сегодня многотысячное движение «Юг молодой», который работает на территории Херсонской и Запорожской области, является не только региональным, здесь таким центром притяжения и центром новых смыслов.

«Юг молодой» – это организация, которая сейчас работает и помогает нашим старшим товарищам из Народного фронта в Курской области. «Юг молодой» – это организация, которая активно работает на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Мы ведем коммуникацию, естественно, стараемся не подводить тот актив, который у нас есть за речкой, как мы говорим. И мы, безусловно, понимаем, что противник ведет подрывную деятельность. У нас на территории Запорожской области работают 20 всероссийских организаций. Они абсолютно разной направленности. От волонтеров-спасателей до студенческих отрядов, политических молодежек и так далее. То есть это очень большая палитра для самореализации.

Благодаря тому, что президент поддержал инициативу по созданию «Движения первых», мы охватываем сейчас, конечно же, и более молодое поколение. И охват это достаточно высокий. То есть для противника – возможность как бы внедриться в чей-то молодой ум сокращается. Благодаря тому, что мы вовлекаем молодежь в ту деятельность позитивную, созидательную. Мы не даем возможности для того, чтобы враг мог воспользоваться и дезинформировать нашу молодежь.

