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Reuters: Сербия допускает возможность передачи Украине вооружений

12 апреля 2023 07:18
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Сербия рассматривает вариант поставок оружия Киеву. Такая информация следует из слитых в апреле в открытый доступ предположительно секретных документов Пентагона, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

В частности, речь идет о материалах, в которых содержатся ответы властей европейских стран о готовности оказать поддержку Украине в военном плане. Сообщается, что отрицательные ответы по всем пунктам, касающихся вариантов помощи, из тридцати восьми опрошенных стран дали только Австрия и Мальта. Сербия отказалась обучать украинских солдат, но сообщила о военной возможности относительно поставок оружия киевскому режиму. По информации Reuters, подтверждений подлинности документов нет.

Ранее сербский лидер Вучич заявлял, что страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет применять санкционную политику против Российской Федерации, а также принимать участие в поставках вооружений ни России, ни Украине. В марте 2023 года российский МИД запросил у Сербии официальную позицию на предмет поставок Киеву сербских боеприпасов.
 

# Международная политика # Александр Вучич

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