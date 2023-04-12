Премьер Украины Шмыгаль: наступательная операция ВСУ может начаться летом

Запад не давит на Киев по срокам начала контрнаступательной операции, она начнется только при полной готовности, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, наступление может стартовать этим летом, но Киев нуждается в дополнительной помощи, пишет ТАСС. Шмыгаль пояснил, что для старта контрнаступательной операции ВСУ необходимо больше ракет, бронетехники, боеприпасов, а также нужны истребители. Сообщается, что премьер Украины во вторник, 11 апреля, приехал в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы военной помощи Киеву. До этого он провел встречу с премьером Канады, где были достигнуты договоренности, что Оттава направит Киеву автоматы, пулеметы и боеприпасы.