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Премьер Украины Шмыгаль: наступательная операция ВСУ может начаться летом

12 апреля 2023 06:31
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Запад не давит на Киев по срокам начала контрнаступательной операции, она начнется только при полной готовности, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, наступление может стартовать этим летом, но Киев нуждается в дополнительной помощи, пишет ТАСС. Шмыгаль пояснил, что для старта контрнаступательной операции ВСУ необходимо больше ракет, бронетехники, боеприпасов, а также нужны истребители. Сообщается, что премьер Украины во вторник, 11 апреля, приехал в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы военной помощи Киеву. До этого он провел встречу с премьером Канады, где были достигнуты договоренности, что Оттава направит Киеву автоматы, пулеметы и боеприпасы.

# Международная политика # Денис Шмыгаль

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