Почти на 20% по сравнению с 2022-м. Порт латвийского Вентспилса теряет прибыль из-за антироссийских санкций

Новости Латвии. Порт латвийского Вентспилса теряет прибыль из-за антироссийских санкций. Грузооборот рухнул более чем на 20 % по сравнению с таким же периодом 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако такая тенденция, видимо, совсем не удивила сотрудников и руководство порта. Там отметили, что первый квартал 2023-го был завершен в соответствии с прогнозами. Исторически большую часть грузов здесь составляли нефтепродукты российского производства. Но после введения санкций в отношении Кремля работы в порту стало гораздо меньше.