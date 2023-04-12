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Почти на 20% по сравнению с 2022-м. Порт латвийского Вентспилса теряет прибыль из-за антироссийских санкций

12 апреля 2023 06:28
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Новости Латвии. Порт латвийского Вентспилса теряет прибыль из-за антироссийских санкций. Грузооборот рухнул более чем на 20 % по сравнению с таким же периодом 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти на 20% по сравнению с 2022-м. Порт латвийского Вентспилса теряет прибыль из-за антироссийских санкций-1

Однако такая тенденция, видимо, совсем не удивила сотрудников и руководство порта. Там отметили, что первый квартал 2023-го был завершен в соответствии с прогнозами. Исторически большую часть грузов здесь составляли нефтепродукты российского производства. Но после введения санкций в отношении Кремля работы в порту стало гораздо меньше.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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