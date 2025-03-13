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Reuters: РФ передала США список требований для сделки по Украине

13 марта 2025 08:56
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Как сообщает Reuters, Российская Федерация якобы направила Соединенным Штатам свои требования о заключении соглашения по Украине и перезапуске отношений. Об этом пишет РИА Новости.

Пока официальных комментариев от сторон не последовало. По словам источников, выдвинутые Россией требования схожи с теми, что ранее были переданы Киеву, США и НАТО.

Reuters: РФ передала США список требований для сделки по Украине-1

Фото: pixabay

В ходе недавних переговоров Украина сообщила, что готова к 30-дневному перемирию, предложенному США. Вашингтон также возобновил обмен разведывательной информацией и военные поставки. Президент Трамп подчеркнул готовность Киева к полному прекращению огня и ждет ответа Москвы.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что целью разрешения конфликта должно быть достижение долгосрочного мира, а не краткосрочное прекращение огня, которое, по его словам, дает Украине возможность наращивать свои силы.

# Международная политика

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