Reuters: РФ передала США список требований для сделки по Украине

Как сообщает Reuters, Российская Федерация якобы направила Соединенным Штатам свои требования о заключении соглашения по Украине и перезапуске отношений. Об этом пишет РИА Новости.
Пока официальных комментариев от сторон не последовало. По словам источников, выдвинутые Россией требования схожи с теми, что ранее были переданы Киеву, США и НАТО.
В ходе недавних переговоров Украина сообщила, что готова к 30-дневному перемирию, предложенному США. Вашингтон также возобновил обмен разведывательной информацией и военные поставки. Президент Трамп подчеркнул готовность Киева к полному прекращению огня и ждет ответа Москвы.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что целью разрешения конфликта должно быть достижение долгосрочного мира, а не краткосрочное прекращение огня, которое, по его словам, дает Украине возможность наращивать свои силы.