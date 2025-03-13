Reuters: РФ передала США список требований для сделки по Украине

Как сообщает Reuters, Российская Федерация якобы направила Соединенным Штатам свои требования о заключении соглашения по Украине и перезапуске отношений. Об этом пишет РИА Новости.

Пока официальных комментариев от сторон не последовало. По словам источников, выдвинутые Россией требования схожи с теми, что ранее были переданы Киеву, США и НАТО.