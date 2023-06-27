Reuters: из всех ныне живущих экс-президентов США только Трамп не потомок рабовладельцев

По данным нового генеалогического исследования представителей американской политической элиты, американский президент Джо Байден и все ныне живущие президенты США, за исключением Дональда Трампа, являются прямыми потомками рабовладельцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Анализ обнаружил, что как минимум 100 членов нынешнего Конгресса, примерно 8% демократов и 28% республиканцев, также имеют родственные связи с колонизаторами, владевшими чернокожими рабами. Среди них сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Линдси Грэм и сенатор-демократ Элизабет Уоррен. Байден и другие ныне живущие бывшие президенты, за исключением Трампа, также являются прямыми потомками рабовладельцев.

Предки Трампа по отцовской линии были немецкими иммигрантами, приехавшими в США в XIX и XX веках, а его мать приехала из Шотландии только в 1930 году.

