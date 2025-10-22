Решение президента США Дональда Трампа по дальнобойным ракетам Tomahawk является правильным, пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.

Ранее в Вашингтоне состоялись переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа, в ходе которых американский лидер не дал обещание передать дальнобойные ракеты Tomahawk Киеву.

«Трамп поступил абсолютно правильно», указывается в статье. Подобные поставки могли бы создать угрозу прямого вовлечения американской стороны в украинский конфликт, подчеркивает автор.

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