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Трамп сделал правильный выбор в отношении ракет Tomahawk – The Hill

22 октября 2025 09:14
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Трамп сделал правильный выбор в отношении ракет Tomahawk – The Hill-0

Решение президента США Дональда Трампа по дальнобойным ракетам Tomahawk является правильным, пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.

Ранее в Вашингтоне состоялись переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа, в ходе которых американский лидер не дал обещание передать дальнобойные ракеты Tomahawk Киеву. 

«Трамп поступил абсолютно правильно», указывается в статье. Подобные поставки могли бы создать угрозу прямого вовлечения американской стороны в украинский конфликт, подчеркивает автор.

Фото: Pinterest

# Дональд Трамп # Международная политика # Владимир Зеленский

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