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Рейтинги президента и премьера-министра Франции упали до рекордного уровня

21 июля 2025 13:37
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Президент Франции потерял авторитет среди жителей страны. Рейтинг одобрения Эммануэля Макрона снизился до рекордных 19 %. Таковы результаты опроса, проведенного национальным институтом общественного мнения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинги президента и премьера-министра Франции упали до рекордного уровня-2

Это самый низкий показатель за все время нахождения главы республики на посту. Ранее рейтинг никогда не опускался ниже символической отметки в 20 %. Недовольные Макроном обвиняют его среди прочего в катастрофическом состоянии государственного бюджета. Недалеко от французского президента ушел и премьер-министр. Согласно опросу, Байру стал самым непопулярным главой кабмина за всю историю республики. Его поддерживают также лишь 19 % респондентов. Раздражение у французов вызвал его жесткий план по сокращению дефицита бюджета. Помимо всего прочего он предполагает уменьшение расходов на здравоохранение и отмену 2 из 11 выходных в государственные праздники.

# франция # Эммануэль Макрон # Опрос

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