Рейтинги президента и премьера-министра Франции упали до рекордного уровня

Это самый низкий показатель за все время нахождения главы республики на посту. Ранее рейтинг никогда не опускался ниже символической отметки в 20 %. Недовольные Макроном обвиняют его среди прочего в катастрофическом состоянии государственного бюджета. Недалеко от французского президента ушел и премьер-министр. Согласно опросу, Байру стал самым непопулярным главой кабмина за всю историю республики. Его поддерживают также лишь 19 % респондентов. Раздражение у французов вызвал его жесткий план по сокращению дефицита бюджета. Помимо всего прочего он предполагает уменьшение расходов на здравоохранение и отмену 2 из 11 выходных в государственные праздники.