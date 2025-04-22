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«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

22 апреля 2025 08:05
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«Салават Юлаев» одержал верх над «Спартаком» со счетом 2:1 в овертайме шестого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ. Об этом пишет ТАСС.

Голы в составе «Салавата Юлаева» забили Владислав Ефремов и Алексей Василевский, у «Спартака» гол на счету Сергея Лукьянцева.

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина-1

Фото: pixabay

По медицинским показаниям игру пропустил канадский нападающий Джошуа Ливо. В серии счет стал 3-3, а решающий матч состоится 23 апреля в Уфе. 

В первом круге «Спартак» обыграл «Северсталь» со счетом 4:1, а «Салават Юлаев» – «Сибирь» со счетом 4:3. В обычном сезоне «Салават» занял второе место на Востоке, а «Спартак» – третье на Западе.

# Хоккей

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