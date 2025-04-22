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Ватикан назвал официальную причину смерти Папы Римского Франциска

22 апреля 2025 07:54
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Ватикан назвал официальную причину смерти папы Римского Франциска. Согласно заявлению Святого Престола, понтифик умер от инсульта и последовавшей за ним сердечной недостаточностью. Похороны главы Римско-католической церкви, вероятнее всего, пройдут 26 апреля. Об этом сообщают итальянские СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ватикан назвал официальную причину смерти Папы Римского Франциска-2

Согласно действующим правилам, их необходимо провести в промежуток с 4-го по 6-й день после смерти понтифика, то есть с 25 по 27 апреля. Официально дату определят кардиналы, которые собрались на первую после кончины Папы встречу. Опубликовано и завещание Франциска. Понтифик отличался скромностью и оставил распоряжения касательно его проводов в последний путь. Он выразил желание быть похороненным в Римской церкви Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, что нарушает традицию. Также он обозначил, что могила должна находиться в земле, быть без декора с единственной надписью «Франциск». Конклав, на котором будет избран новый Папа, должен пройти с 6 по 10 мая. При этом его разрешается начать и раньше, если у всех кардиналов, обладающих правом голоса, получится прибыть в Ватикан раньше.

# Папа Римский Франциск

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