Ватикан назвал официальную причину смерти Папы Римского Франциска

Согласно действующим правилам, их необходимо провести в промежуток с 4-го по 6-й день после смерти понтифика, то есть с 25 по 27 апреля. Официально дату определят кардиналы, которые собрались на первую после кончины Папы встречу. Опубликовано и завещание Франциска. Понтифик отличался скромностью и оставил распоряжения касательно его проводов в последний путь. Он выразил желание быть похороненным в Римской церкви Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, что нарушает традицию. Также он обозначил, что могила должна находиться в земле, быть без декора с единственной надписью «Франциск». Конклав, на котором будет избран новый Папа, должен пройти с 6 по 10 мая. При этом его разрешается начать и раньше, если у всех кардиналов, обладающих правом голоса, получится прибыть в Ватикан раньше.