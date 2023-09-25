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Рейтинг одобрения Байдена в США установил новый антирекорд

25 сентября 2023 10:02
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Опрос NBC показывает, что рейтинг одобрения к президенту США Джо Байдену достиг антирекордной величины: 41% опрошенных одобрили его работу, а 56% – напротив, не поддержали, сообщает РИА Новости.

Большая часть избирателей подвергает критике его внешнеполитическую (53%) и экономическую (59%) политику. 74% опрошенных высказывают опасения по поводу его состояния здоровья. 

Исследование было проведено с 15 по 19 сентября 2023 года. Ранее проведенный ABC News и Washington Post социологический опрос продемонстрировал, что при администрации Байдена жизнь почти половины американцев стала хуже.

# Международная политика

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