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На Бали для иностранцев вводят налог на въезд

25 сентября 2023 09:51
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Новости Индонезии. Индонезийский остров Бали вводит налог для иностранцев. С февраля 2024 года въезд будет стоить 10 долларов. Власти считают, что такое нововведение сможет пополнить казну государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Бали для иностранцев вводят налог на въезд-1

Налог станет обязательным для всех въезжающих, кроме граждан Индонезии, а оплатить его можно будет через интернет. Ежегодно на Бали приезжают миллионы туристов. Остров приносит огромные суммы в копилку страны. За последний год туризм пополнил бюджет государства почти на 4,5 миллиарда долларов.

# Налоги # Новости Индонезии # Фотофакт

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