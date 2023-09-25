На Бали для иностранцев вводят налог на въезд

Новости Индонезии. Индонезийский остров Бали вводит налог для иностранцев. С февраля 2024 года въезд будет стоить 10 долларов. Власти считают, что такое нововведение сможет пополнить казну государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Налог станет обязательным для всех въезжающих, кроме граждан Индонезии, а оплатить его можно будет через интернет. Ежегодно на Бали приезжают миллионы туристов. Остров приносит огромные суммы в копилку страны. За последний год туризм пополнил бюджет государства почти на 4,5 миллиарда долларов.