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В Германии нарастает кризис в жилищной отрасли

25 сентября 2023 09:49
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Новости Германии. Строительство нового жилья сокращается в ФРГ. Прогнозы экспертов неутешительные. По словам специалистов, уже к 2025 году дефицит квартир в Германии может превысить 1 миллион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии нарастает кризис в жилищной отрасли-1

Глава Ассоциации жилищной индустрии призывает власти принять контрмеры. Например, снизить НДС на строительные материалы и услуги с 19 % до 7 %. По данным исследования Института статистики, кризис в жилищной отрасли Германии нарастает. По плану страна должна строить по 400 тысяч новых квартир в год. Однако в августе каждая пятая компания жаловалась на отмену проектов.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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