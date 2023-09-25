В Германии нарастает кризис в жилищной отрасли

Новости Германии. Строительство нового жилья сокращается в ФРГ. Прогнозы экспертов неутешительные. По словам специалистов, уже к 2025 году дефицит квартир в Германии может превысить 1 миллион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Ассоциации жилищной индустрии призывает власти принять контрмеры. Например, снизить НДС на строительные материалы и услуги с 19 % до 7 %. По данным исследования Института статистики, кризис в жилищной отрасли Германии нарастает. По плану страна должна строить по 400 тысяч новых квартир в год. Однако в августе каждая пятая компания жаловалась на отмену проектов.