В Барнауле плавучее кафе врезалось в мост. Возбуждено уголовное дело

Новости России. Вечером 23 июня на реке Оби в Барнауле из-за непогоды плавучее кафе «Барракуда» протаранило автомобильный мост.

По сведениям Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, во время шторма расцепилась конструкция «Барракуды», из-за чего баржа с людьми на борту врезалась в мост.

В инциденте никто не погиб, пострадали не менее девяти человек. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Проводятся следственные действия, чтобы выяснить все детали случившегося.