Редкое явление: «белая смерть» накрыла город в Венгрии

Новости Венгрии. На неделе в Венгрии была зафиксирована «белая смерть». Такое название носит редкое природное явление, когда ледяной туман молниеносно накрывает все на своем пути. Как сообщает Esoreiter.ru, опасность «белой смерти» заключается в её внезапности. Ледяной туман возникает внезапно. Недавно его зафиксировали в небольшом городе Венгрии – Пилиш.

Фото: Esoreiter.ru

Местные жители рассказали, что перепад температуры был настолько резким, как если бы человека из тёплой комнаты закрыли в морозильной камере. Те, кто встречался с «белой смертью», советуют сразу же убегать от тумана. Резкая смена температуры губительна для всего живого. Был случай, когда из-за этого природного явления в палатках замёрзли три туриста.

Фото: Esoreiter.ru