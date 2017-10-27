В Китае ледяной туман спровоцировал авиаколлапс: задержаны более 70 вылетов

Новости Китая. Ледяной туман, накрывший китайский город Урумчи, спровоцировал авиаколлапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за плохой видимости были задержаны более 70 вылетов, что затронуло порядка 5000 пассажиров.

Несколько рейсов и вовсе пришлось перенести на запасные аэропорты. Под влиянием холодного фронта в Урумчи температура упала на 8 градусов – до + 5 градусов. За нынешний сезон этот показатель стал самым низким.