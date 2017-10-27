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В Китае ледяной туман спровоцировал авиаколлапс: задержаны более 70 вылетов

27 октября 2017 13:41
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Новости Китая. Ледяной туман, накрывший китайский город Урумчи, спровоцировал авиаколлапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за плохой видимости были задержаны более 70 вылетов, что затронуло порядка 5000 пассажиров.

В Китае ледяной туман спровоцировал авиаколлапс: задержаны более 70 вылетов-1

Несколько рейсов и вовсе пришлось перенести на запасные аэропорты. Под влиянием холодного фронта в Урумчи температура упала на 8 градусов – до + 5 градусов. За нынешний сезон этот показатель стал самым низким.

В Китае ледяной туман спровоцировал авиаколлапс: задержаны более 70 вылетов-3

# Авиасообщение # Фотофакт

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