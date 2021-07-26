«Разуйте свои глаза». Жители Литвы выступают против размещения мигрантов

Новости Литвы. Жители небольшого литовского городка Девянишкес на границе с Беларусью выступили против планов правительства разместить около 500 мигрантов в заброшенном здании, расположенном в 20 метрах от местной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки людей блокировали работу строителей по реконструкции помещения. Литовский блогер Лауринас Рагельскис провел на митинге весь день, посмотрел, как работают провокаторы и провластные СМИ.