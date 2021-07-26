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«Разуйте свои глаза». Жители Литвы выступают против размещения мигрантов

26 июля 2021 09:12
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Новости Литвы. Жители небольшого литовского городка Девянишкес на границе с Беларусью выступили против планов правительства разместить около 500 мигрантов в заброшенном здании, расположенном в 20 метрах от местной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Разуйте свои глаза». Жители Литвы выступают против размещения мигрантов-1

Десятки людей блокировали работу строителей по реконструкции помещения. Литовский блогер Лауринас Рагельскис провел на митинге весь день, посмотрел, как работают провокаторы и провластные СМИ.

«Разуйте свои глаза». Жители Литвы выступают против размещения мигрантов-4

Мы здесь родились, мы здесь живем и мы не хотим, чтобы нам кого-то здесь привозили. Вы хотели бы, чтобы у вас, в Вильнюсе, были такие соседи? Это проблема всех, а не только нас. Разуйте свои глаза.

«Разуйте свои глаза». Жители Литвы выступают против размещения мигрантов-7

Люди пришли на акцию протеста с плакатами «Нет учреждению центра для беженцев», «Нет нарушению прав жителей», «Услышьте жителей». В руках у участников акции не только плакаты, но и флаги Литвы.

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# Беженцы # Лауринас Рагельскис # Фотофакт

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