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Растерзанные трупы животных и десятки человек – под подозрением. В Лондоне найден «Потрошитель котов»

21 сентября 2018 12:08
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Новости Великобритании. Представители Скотланд-Яра завершили трехлетнее расследование дела «Убийцы котов из Кройдона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Растерзанные трупы животных и десятки человек – под подозрением. В Лондоне найден «Потрошитель котов»-1

В результате жуткой серии преступлений погибли более 400 домашних и уличных котов. На юге Лондона они начали пропадать в 2015 году.

Растерзанные трупы животных и десятки человек – под подозрением. В Лондоне найден «Потрошитель котов»-4

Жители города сообщали, что их животных зверски расчленяли, а затем подбрасывали останки к крыльцу. Для поиска живодеров полиция применила все доступные им средства: от камер наблюдений до вскрытий и тестов ДНК.

Растерзанные трупы животных и десятки человек – под подозрением. В Лондоне найден «Потрошитель котов»-7

В какой-то момент под подозрением находились около 40 человек, и полицейские даже составили фоторобот подозреваемого, однако «потрошитель котов» был найден не сразу. Несколько лет потребовалось стражам порядка, чтобы прийти к выводу: домашних питомцев убивали лисы. Они нападали на котов прямо в городской черте.

# Домашние животные # Фотофакт

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