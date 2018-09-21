Растерзанные трупы животных и десятки человек – под подозрением. В Лондоне найден «Потрошитель котов»

Новости Великобритании. Представители Скотланд-Яра завершили трехлетнее расследование дела «Убийцы котов из Кройдона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Представители Скотланд-Яра завершили трехлетнее расследование дела «Убийцы котов из Кройдона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате жуткой серии преступлений погибли более 400 домашних и уличных котов. На юге Лондона они начали пропадать в 2015 году.
Жители города сообщали, что их животных зверски расчленяли, а затем подбрасывали останки к крыльцу. Для поиска живодеров полиция применила все доступные им средства: от камер наблюдений до вскрытий и тестов ДНК.
В какой-то момент под подозрением находились около 40 человек, и полицейские даже составили фоторобот подозреваемого, однако «потрошитель котов» был найден не сразу. Несколько лет потребовалось стражам порядка, чтобы прийти к выводу: домашних питомцев убивали лисы. Они нападали на котов прямо в городской черте.