Растерзанные трупы животных и десятки человек – под подозрением. В Лондоне найден «Потрошитель котов»

Новости Великобритании. Представители Скотланд-Яра завершили трехлетнее расследование дела «Убийцы котов из Кройдона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате жуткой серии преступлений погибли более 400 домашних и уличных котов. На юге Лондона они начали пропадать в 2015 году.

Жители города сообщали, что их животных зверски расчленяли, а затем подбрасывали останки к крыльцу. Для поиска живодеров полиция применила все доступные им средства: от камер наблюдений до вскрытий и тестов ДНК.