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На Европу напали тропические шершни

21 сентября 2018 09:29
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Новости мира. Больше всего на насекомых жалуются жители Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Европу напали тропические шершни-1

Нередко укусы приводят к летальному исходу. За последние три месяца в больницы обращались 180 человек. Спасатели рекомендуют не уничтожать гнезда шершней самостоятельно: жало способно пройти практически сквозь любую одежду.

Считается, что во Францию этих насекомых завезли из Китая несколько лет назад. И сейчас они уже добрались до границ Бельгии, Германии, Италии и Швейцарии.

# Насекомые # Фотофакт

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