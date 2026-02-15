Райский остров в режиме выживания – кто виноват в топливной блокаде Кубы?

Куба оказалась в сложной ситуации из-за нефтяной блокады США. Дефицит топлива привел к веерным отключениям электричества, перебоям с водоснабжением. Парализована работа общественного транспорта, а местные жители переходят на дрова и уголь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему Куба вынуждена оставаться в тени и кто прольет свет на ситуацию? Мы попытались разобраться, что происходит на Острове свободы.

Вот так ночная Гавана выглядела еще буквально несколько дней назад. Освещенные улицы, яркие вывески и витрины. Светло, как днем, хоть в футбол играй. Чем долгими жаркими вечерами и занимались в Гаване.

Но сейчас Остров Свободы погрузился во тьму. Освещение на минимуме. Тут не то что в футбол поиграть, успеть бы до темноты добраться до дома. Свет на острове пропал буквально в начале этой недели. Проблемы с электричеством Кубе поставляют США, а вот на нефть наложили эмбарго еще в прошлом декабре. С тех пор на острове запасы топлива все меньше, а проблем все больше. Бензин выдают по талонам ограниченными партиями. Местные жители вынуждены ставить свои раритеты в гараж и осваивать более современный транспорт. Куба экстренно пересаживается на электромобили и велосипеды.

Барбаро Кастанеда, житель Гаваны (Куба):

Электротранспорт решает проблему. С топливом или без него, сейчас идеальный момент. Это новый возобновляемый источник энергии, который развивается в мире. Прямо сейчас он дает нам прогресс и помощь, в которых мы нуждаемся. В противном случае мы были бы полностью парализованы. Перебои с электричеством влияют на обучение. Школы и вузы переходят на дистанционку или сокращают занятия. Ученье – свет, когда он есть, правда. Пока же в Гаване и других городах веерные отключения и рост напряжения. Такая ситуация как током ударила и по туристической отрасли. Что может привести даже к фатальным последствиям.

Алехандро Морехон, работник сферы туризма (Куба):

Это крах туризма. Мы больше не можем стремиться конкурировать с нашими соседями, Мексикой, Доминиканской Республикой. Все портится, сервисы. Хотя клиенты утверждают, что курорты хорошо обслуживаются, всегда чего-то не хватает, и проблемы, без сомнения, возникают.

На неделе тысячи туристов не смогли улететь домой. У самолетов просто не было топлива, чтобы отправиться по запланированному маршруту. Начались проблемы и в отелях. Иностранных гостей переселяли из одной гостиницы в другую. К концу недели ситуация прояснилась. Российские перевозчики пока приостановили полеты на Кубу. Из Минска прямых рейсов на остров нет. Наши граждане в основном добирались через московские аэропорты. Для эвакуации туристов, в том числе белорусских, российские туроператоры организуют спецрейсы. Наше посольство в Гаване готово оказать помощь соотечественникам. Яна Сацукевич, консул Беларуси на Кубе:

Информируем белорусских туристов, планирующих поездку на Кубу, что в результате топливно-энергетического кризиса в стране вылеты на Кубу приостановлены на неопределенный срок. Вместе с тем граждане, находящиеся в Республике Куба, могут спланировать свое возвращение в соответствии с графиками, опубликованными авиакомпаниями. На неделе президент этой страны призвал США перейти к разрядке, но с одним условием.