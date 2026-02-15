Минск затронет тему Украины на встрече Совета мира в Вашингтоне

На политическом фронте, может, пули и не звенят, но последствия от действий и заявлений некоторых действующих лиц могут иметь не менее разрушающие последствия. И вот что интересно. Обычные люди это понимают, а те самые действующие лица, видимо, не всегда. Отсюда и то, как встречали участников Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Отнюдь не бурными овациями приветствовали европейских политиков местные жители. Акции протеста прошли в Мюнхене. Хотя казалось бы, на конференции обсуждают безопасность в Европе. Цели самые благие или ими только прикрываются? Вот люди и чувствуют фальшь и пишут на плакатах то, что думают. Что на войны деньги есть, а на помощь бедным – нет, что скоро на войну эти же политики могут отправить детей, но не своих собственных.

На той же конференции фон дер Ляйен заявила, что с 2022 года военные расходы ЕС выросли на 80 %. И сейчас этому не видно ни конца ни края. Европарламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро. Это уже окончательное решение. А значит, войну намерены продолжать. С другой стороны, Европа как бы хочет вклиниться в процесс мирных переговоров. Зайдем издалека. Тут очень интересная история.

На неделе официальный Минск рассказал о визите высокого гостя. На днях Беларусь посетил один из важных французских дипломатов Брис Рокфей. В МИД Франции он занимает пост директора Департамента континентальной Европы – то есть отвечает за постсоветское пространство. Наиболее сильны позиции Франции в Армении и Казахстане. Например, 4 февраля Рокфей посещал Астану, поэтому поездка в Минск – это не разморозка и визит тайного гостя, как об этом пишут СМИ, а прямая функция данного чиновника. Но что Рокфей делал в Минске? Ключевая задача, которую сегодня решает Макрон – это вход в переговоры по Украине, куда французов не пускает Трамп. Поэтому от Парижа, к удивлению, мы сейчас видим мирные инициативы, но, похоже, они делаются в пику США. Напомним, ранее Париж занимал линию, чтобы добиться стратегического поражения России. Сегодня Макрон уже говорит об истощении Киева и невозможности вести конфликт дальше.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

Давайте не будем бояться быть самими собой. Это в интересах Европы. Вот почему я хочу, чтобы Европа села за стол переговоров ради скорейшего мира, максимально защитив интересы Украины, потому что у нас есть европейские интересы, которые нужно защищать. И я не собираюсь делегировать их никому, даже США.