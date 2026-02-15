Минск затронет тему Украины на встрече Совета мира в Вашингтоне
На политическом фронте, может, пули и не звенят, но последствия от действий и заявлений некоторых действующих лиц могут иметь не менее разрушающие последствия. И вот что интересно. Обычные люди это понимают, а те самые действующие лица, видимо, не всегда. Отсюда и то, как встречали участников Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Отнюдь не бурными овациями приветствовали европейских политиков местные жители. Акции протеста прошли в Мюнхене. Хотя казалось бы, на конференции обсуждают безопасность в Европе. Цели самые благие или ими только прикрываются?
Вот люди и чувствуют фальшь и пишут на плакатах то, что думают. Что на войны деньги есть, а на помощь бедным – нет, что скоро на войну эти же политики могут отправить детей, но не своих собственных.
На той же конференции фон дер Ляйен заявила, что с 2022 года военные расходы ЕС выросли на 80 %. И сейчас этому не видно ни конца ни края. Европарламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро. Это уже окончательное решение. А значит, войну намерены продолжать. С другой стороны, Европа как бы хочет вклиниться в процесс мирных переговоров. Зайдем издалека. Тут очень интересная история.
На неделе официальный Минск рассказал о визите высокого гостя. На днях Беларусь посетил один из важных французских дипломатов Брис Рокфей. В МИД Франции он занимает пост директора Департамента континентальной Европы – то есть отвечает за постсоветское пространство. Наиболее сильны позиции Франции в Армении и Казахстане.
Например, 4 февраля Рокфей посещал Астану, поэтому поездка в Минск – это не разморозка и визит тайного гостя, как об этом пишут СМИ, а прямая функция данного чиновника. Но что Рокфей делал в Минске?
Ключевая задача, которую сегодня решает Макрон – это вход в переговоры по Украине, куда французов не пускает Трамп. Поэтому от Парижа, к удивлению, мы сейчас видим мирные инициативы, но, похоже, они делаются в пику США.
Напомним, ранее Париж занимал линию, чтобы добиться стратегического поражения России. Сегодня Макрон уже говорит об истощении Киева и невозможности вести конфликт дальше.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
Давайте не будем бояться быть самими собой. Это в интересах Европы. Вот почему я хочу, чтобы Европа села за стол переговоров ради скорейшего мира, максимально защитив интересы Украины, потому что у нас есть европейские интересы, которые нужно защищать. И я не собираюсь делегировать их никому, даже США.
Вероятно, задумка Франции – с помощью дипломатии помочь Зеленскому продержаться до ноября, то есть до промежуточных выборов в США, и под видом переговоров избежать эскалации. Минск может играть в этой схеме роль гаранта безопасности.
Вместе с тем у Трампа в руках более действенный инструмент – Совет мира – куда, к слову, Францию так и не позвали. Поэтому активизация контактов с Минском именно сейчас – это признание того, что Франция провалила системную работу на белорусском направлении. Американцы же запланировали первую встречу Совета мира уже в следующий четверг, 19 февраля. Беларусь на ней представит глава МИД Максим Рыженков.
Вероятно, Совет мира по Газе – одна из причин того, что нападение на Иран американцы отложили. Тем не менее площадку Совета мира можно и нужно использовать шире, чем только палестинский вопрос – для проработки глобальной повестки безопасности.
Как видим, в Восточной Европе Беларусь представляет интерес для всех игроков: как для Трампа, так и для ключевых стран ЕС. Поэтому так или иначе Минск затронет тему Украины и других локальных конфликтов на мероприятии в Вашингтоне. О том, чем может быть полезна новая инициатива США, ранее говорил глава государства.
Лукашенко опроверг слухи о взносе для вступления в Совет мира.