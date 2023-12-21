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Рада Украины легализовала медицинский каннабис

21 декабря 2023 15:59
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Парламент Украины утвердил законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк, пишет ТАСС.

Законопроект регламентирует использование каннабиса в медицинских, производственных и научных целях. 

Рекреационное употребление марихуаны по-прежнему считается правонарушением. Законопроектом предусмотрен строгий контроль: выращивать такую марихуану могут только лицензированные юридические лица, на каждом растении должен быть индивидуальный ярлык, а продавать препараты на основе каннабиса можно будет только по рецепту врача. Закон вступит с силу через шесть месяцев после опубликования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал легализацию марихуаны и призвал парламент рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке. Предполагается, что не менее 6 миллионов украинцев будут нуждаться в лечении препаратами на основе каннабиса. МИД России выразил обеспокоенность ухудшением наркоситуации в Украине.

# Наркотики

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