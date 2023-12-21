Politico: глава СБУ Малюк рассказал о «сюрпризах» для РФ в новом году

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк предупредил о попытках Киева усилить проведение диверсионных операций на территории России. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться «шокером» для врага. Мы готовим сюрпризы», – заявил Малюк.

Он отметил, что СБУ тщательно выбирает цели для проведения спецопераций, в том числе и военные объекты, и те, которые используются противником. В качестве возможных целей были названы Крым и Черноморский регион.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев при поддержке иностранных спецслужб выбрал курс на государственный терроризм. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, Киев усилил засылку в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливает контакты с людьми на российской территории с целью навредить. Он подтвердил, что ФСБ активно обнаруживает таких людей и действует на упреждение.