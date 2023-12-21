Путин заявил, что США и ЕС должны «перестать валять дурака»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его страна по-прежнему открыта к сотрудничеству с Северной Америкой и Европой. Об этом пишет РИА Новости.

Он настоятельно призвал эти страны прекратить валять дурака и начать использовать преимущества сотрудничества с РФ, если Запад этого хочет.

«Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем.<...> Мы же их не отталкиваем», – подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что Россия не вытесняет эти страны, и они должны осознать, что сотрудничество с Российской Федерацией может быть выгодным.

