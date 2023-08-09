Новости США. Рабочие в Лос-Анджелесе требуют повышения заработной платы. 11 тысяч человек присоединились к однодневной забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые демонстрации состоялись возле аэропорта, а также у городской мэрии. О несправедливых условиях труда и низкой оплате заявляют санитарные работники, спасатели, механики. Все они отмечают резкий рост стоимости жизни, который и стал поводом для протестов. Из-за акций в городе прекратили работу некоторые коммунальные службы. Местные власти предупреждают о возможных перебоях связи.