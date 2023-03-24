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Рабочие нефтеперерабатывающего завода во Франции перекрыли все дороги, ведущие к предприятию

24 марта 2023 12:20
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Новости Франции. Рабочие одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Франции вышли на забастовку в знак протеста против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Рабочие нефтеперерабатывающего завода во Франции перекрыли все дороги, ведущие к предприятию-1

Они перекрыли все дороги, ведущие к предприятию, в результате чего десятки автоцистерн с горючим оказались заблокированными и не могли покинуть его территорию. Для наведения порядка пришлось вызывать усиленные наряды полиции. Тем не менее митингующие пообещали не прекращать забастовку, по крайней мере до конца этого дня.  

Рабочие нефтеперерабатывающего завода во Франции перекрыли все дороги, ведущие к предприятию-4

Это далеко не единственная стачка рабочих нефтехимической отрасли. Из-за многочисленных акций протеста в стране уже возникли перебои с топливом. Из-за его отсутствия вынуждены закрыться сотни автозаправок. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что толпа, которая протестует против пенсионной реформы, не имеет легитимности, в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов. И заверил, что «бунт не будет превыше представителей народа».  

Рабочие нефтеперерабатывающего завода во Франции перекрыли все дороги, ведущие к предприятию-7

Касательно происходящего на улицах французских городов, жестких разгонов протестующих, применения со стороны полиции водометов и слезоточивого газа, молчит все, так называемое, демократическое сообщество. Еще ни одно европейское государство не выступило с осуждением действий французских силовиков или в защиту прав граждан. Как это было в отношении Беларуси. Двойные стандарты стали нормой в политике Европы.  

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# Протесты # Эмманюэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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