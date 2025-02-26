Прямой эфир

Захарова задумалась, как ЕС может вести переговоры после «клоунады» в ООН

26 февраля 2025 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике поведение стран ЕС во время голосования по резолюции об украинском кризисе в ООН. Об этом пишет ТАСС.

Она называет это «парадом клоунов» и обращает внимание на то, что Великобритания и Франция резко поменяли свою позицию по расписанию.

Захарова задумалась, как ЕС может вести переговоры после «клоунады» в ООН-1

Фото: pixabay

Она подчеркнула, что эти государства требуют участия в переговорном процессе, но не могут договориться даже в ООН. Она также указала, что ЕС не нужно придумывать новые форматы переговоров, так как все уже было придумано 80 лет назад. Также Захарова добавила, что страны ЕС показали свою неспособность договариваться и профессионализм.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ДТП в Таиланде – погибли около 20 человек
26 февраля 2025 10:40

ДТП в Таиланде – погибли около 20 человек

Польша переоборудует все гражданские аэропорты под военные нужды
26 февраля 2025 10:36

Польша переоборудует все гражданские аэропорты под военные нужды

МО РФ: российские ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников
26 февраля 2025 09:52

МО РФ: российские ПВО сбили за ночь 128 украинских беспилотников