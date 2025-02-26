Представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике поведение стран ЕС во время голосования по резолюции об украинском кризисе в ООН. Об этом пишет ТАСС.
Она называет это «парадом клоунов» и обращает внимание на то, что Великобритания и Франция резко поменяли свою позицию по расписанию.
Она подчеркнула, что эти государства требуют участия в переговорном процессе, но не могут договориться даже в ООН. Она также указала, что ЕС не нужно придумывать новые форматы переговоров, так как все уже было придумано 80 лет назад. Также Захарова добавила, что страны ЕС показали свою неспособность договариваться и профессионализм.