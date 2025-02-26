Захарова задумалась, как ЕС может вести переговоры после «клоунады» в ООН

Представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике поведение стран ЕС во время голосования по резолюции об украинском кризисе в ООН. Об этом пишет ТАСС.

Она называет это «парадом клоунов» и обращает внимание на то, что Великобритания и Франция резко поменяли свою позицию по расписанию.