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Лавров заявил об агрессивных взглядах Мерца в отношении к РФ

26 февраля 2025 11:18
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц имеет агрессивные установки в отношениях с Россией, но они могут измениться, когда он займет пост канцлера. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров заявил об агрессивных взглядах Мерца в отношении к РФ-1

Фото: kremlin.ru

Лавров заметил, что Мерц настаивает на отправке украинцам ракет дальнего радиуса действия «Таурус» для атаки по территории России. Он добавил, что, возможно, взгляды Мерца станут более реалистичными, если он займет пост канцлера Германии.

«Пока у господина Мерца достаточно агрессивные взгляды», – сказал он.

# Международная политика

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