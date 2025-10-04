ПВО РФ за ночь сбила 117 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО России в течение ночи осуществили перехват и уничтожение 117 украинских БПЛА, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информирует, что ночью с 3 на 4 октября ВС Украины совершили попытку атаковать российские объекты посредством БЛА самолетного типа.

В районе Брянской области нейтрализованы 27 беспилотников, над Волгоградской – 16, над Курской – 15, над Крымским полуостровом – 15, над Ростовской областью – 11, в небе над Воронежской областью – 10, над Белгородской – 8, над Ленинградской – 6, над Калужской – 4, в районе территории Новгородской области и акватории Черного моря – по 2, над Смоленской областью – 1 дрон.

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