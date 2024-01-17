ПВО РФ уничтожила 4 ракеты РСЗО RM-70 Vampir и 2 БПЛА над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области средствами ПВО России ликвидированы 4 снаряда РСЗО RM-70 Vampir, а также перехвачены 2 беспилотных летательных аппарата ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ведомство информировало, что 17 января в 02:40 по московскому времени ВС Украины предприняли попытку атаковать объекты, расположенные на территории Российской Федерации. Для данных целей украинские военные применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир» и БПЛА самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что предварительно известно, что пострадавших нет. Однако в ряде жилых домов есть повреждение остекления.